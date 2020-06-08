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В Екатеринбурге микроавтобус сбил трех пешеходов на переходе

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Три человека пострадали из-за столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Екатеринбурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП с участием фургона Fiat Ducato и легкового автомобиля Hyundai Accent произошло около 19:00 (17:00 мск) на перекрестке улиц Малышева — Мамина-Сибиряка.

По предварительным данным, водитель фургона, мужчина 1967 года рождения, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, въехал в легковушку, движущуюся на зеленый свет. После столкновения микроавтобус сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

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В результате аварии пострадали мужчина и две женщины.  В пресс-службе отметили, что в тяжелом состоянии находятся женщина в возрасте 30–40 лет, личность которой еще устанавливается, и мужчина 1984 года рождения.

Также сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что стаж вождения водителя фургона Fiat превышает 30 лет, за руль он сел за полчаса до столкновения.

Ранее в Черепановском районе Новосибирской области перевернулся автомобиль ВАЗ-2106, из-за чего один человек погиб и семь пострадали. Отмечалось, что в машине находились пять несовершеннолетних.
 

Теги: ДТП, Екатеринбург, новости РБК
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