Мишустин уволил куратора трудового законодательства в Министерстве труда

Всеволод Вуколов (Фото: rosmintrud.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра труда и соцзащиты Всеволода Вуколова от занимаемой должности по его просьбе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Как сообщается на сайте Минтруда, Всеволод Вуколов с 2013 года занимал должность руководителя Роструда. Он покинул эту должность в марте 2019 года и стал заместителем министра труда. В ведомстве он занимался вопросами трудового законодательства и оплаты труда.

До работы в Роструде с 2008 по 2013 год Вуколов был управляющим директором ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», а с 2001 по 2008 год занимал должности начальника контрольного управления, начальника департамента государственной службы и кадров и директора департамента государственного управления и местного самоуправления правительства России.

В конце 1990-х Вуколов занимал должность заместителя губернатора Красноярского края.