СК начал проверку после нападения собаки на девочку в Магадане

В Магадане начали доследственную проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 19 марта во дворе жилого дома на проспекте Карла Маркса. Собака напала на шестилетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке.

В больнице, куда доставили ребенка, диагностировали укушенные раны обоих бедер и ушной раковины.

В СК заявили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи опрашивают очевидцев, назначена судебная экспертиза.

В начале марта уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на детей завели в Красноярском крае.