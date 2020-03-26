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СК начал проверку после нападения собаки на девочку в Магадане

В Магадане начали доследственную проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 19 марта во дворе жилого дома на проспекте Карла Маркса. Собака напала на шестилетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке.

В больнице, куда доставили ребенка, диагностировали укушенные раны обоих бедер и ушной раковины.

В СК заявили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи опрашивают очевидцев, назначена судебная экспертиза.

В начале марта уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на детей завели в Красноярском крае.

Десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра были покусаны животными в городе Ачинск во время прогулки еще в январе. У девочки был зафиксирован легкий вред здоровья — собаки укусили ее за лицо.

Теги: собака, нападение, СК, Магадан
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