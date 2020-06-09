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Экономика ,  
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«Яндекс.Деньги» зафиксировали рост платежей смартфонами на треть за год

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

За прошедший год число бесконтактных платежей смартфонами увеличилось на треть, а оборот таких платежей вырос на 26%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», результаты исследования компании поступили в РБК.

В ходе анализа эксперты проанализировали платежи пользователей «Яндекс.Денег» с января по май текущего года и за такой же период предыдущего года, уточнили в сервисе.

Количество платежей через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами «Яндекс.Денег» за год увеличилось на четверть, установили аналитики. Кроме того, пользователи стали чаще использовать мобильное приложение «Яндекс.Деньги». Число платежей через приложение за год выросло на 46%, а оборот — на 50%, сообщили в компании.

Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через «Яндекс.Деньги» возросла за год до 45%, причем наибольший рост популярности таких платежей зафиксировали в Москве и Казани.

Большая часть бесконтактных платежей картами «Яндекс.Денег» (92%) не превышает суммы в 1000 руб. На суммы от 5000 руб. приходится меньше 1% платежей, уточнили в сервисе.

Чаще всего картами «Яндекс.Денег» пользователи расплачиваются в продуктовых магазинах, кафе и общественном транспорте. Средний размер бесконтактного платежа в Москве составляет 545 руб., а в Санкт-Петербурге — 538 руб. Средний чек в целом по России составил 445 руб.

Эксперты назвали типы сайтов с самыми крупными бесконтактными платежами
Общество
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Ранее аналитики платежного агрегатора «Яндекс.Касса» выяснили, что при использовании бесконтактного способа оплаты покупатели тратят больше, чем при платежах другими способами.

Так при бесконтактной оплате на онлайн-площадках магазинов одежды и обуви размер среднего чека в пять раз выше, чем при оплате другими способами. На сайтах со строительными услугами — в три раза выше, а на сервисах по бронированию отелей — в 1,8 раза выше, подсчитали аналитики.

Теги: бесконтактные платежи, исследование
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Эксперты назвали типы сайтов с самыми крупными бесконтактными платежами
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