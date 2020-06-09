«Яндекс.Деньги» зафиксировали рост платежей смартфонами на треть за год

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

За прошедший год число бесконтактных платежей смартфонами увеличилось на треть, а оборот таких платежей вырос на 26%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», результаты исследования компании поступили в РБК.

В ходе анализа эксперты проанализировали платежи пользователей «Яндекс.Денег» с января по май текущего года и за такой же период предыдущего года, уточнили в сервисе.

Количество платежей через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами «Яндекс.Денег» за год увеличилось на четверть, установили аналитики. Кроме того, пользователи стали чаще использовать мобильное приложение «Яндекс.Деньги». Число платежей через приложение за год выросло на 46%, а оборот — на 50%, сообщили в компании.

Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через «Яндекс.Деньги» возросла за год до 45%, причем наибольший рост популярности таких платежей зафиксировали в Москве и Казани.

Большая часть бесконтактных платежей картами «Яндекс.Денег» (92%) не превышает суммы в 1000 руб. На суммы от 5000 руб. приходится меньше 1% платежей, уточнили в сервисе.