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Эксперты назвали типы сайтов с самыми крупными бесконтактными платежами

Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

По данным исследования платежного агрегатора «Яндекс.Касса», при использовании бесконтактного способа оплаты покупатели склонны тратить больше, чем при платежах другими способами. Об этом говорится в исследовании компании, поступившем в РБК.

Аналитики заметили, что при бесконтактной оплате на онлайн-площадках магазинов одежды и обуви средний чек в пять раз выше, чем при оплате другими способами, на сайтах со строительными услугами — в три раза выше, на сервисах по бронированию отелей — в 1,8 раза выше.

Директор департамента коммерции «Яндекс.Денег» Оксана Коробкина отметила, что превышение размера среднего чека при бесконтактном платеже над чеками при оплате картами логично, «<...> человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных», — отметила Коробкина. По ее словам, бесконтактная оплата также исключает срыв платежа из-за ошибок во время ввода реквизитов банковской карты. Поэтому доля успешных платежей, проведенных через платежные электронные системы Apple Pay и Google Pay, достигает 94%, сообщила директор департамента.

В 2019 году в России самые высокие средние чеки при бесконтактной оплате покупатели формировали на сайтах с услугами по строительству и проектированию (9,7 тыс. руб.). Вторыми по этому показателю стали сервисы по бронированию отелей (9,57 тыс. руб.), на третьем месте сайты, продающие ювелирные украшения (9,52 тыс. руб.).

Авторы исследования также сформировали статистику по городам. Самый высокий средний чек при бесконтактной оплате покупок в Москве был зафиксирован на интернет-ресурсах сферы туризма и отдыха (19,9 тыс. руб.). В Воронеже больше всего люди в среднем тратили на сайтах кредитных организаций (10,5 тыс. руб.), а в Уфе — на сайтах по продаже одежды и обуви (8,1 тыс. руб.).

Лидерами по обороту бесконтактных платежей в 2019 году в России стали сайты, продающие электронику и бытовую технику. Исключение составила только Москва — там лидирующие позиции заняли сервисы по продаже билетов на концерты, в кино, театры и музеи.

В исследовании «Яндекс.Касс» учитывались платежи на интернет-ресурсах, которые работают с агрегатором. Авторы сравнивали данные об оплате через Apple Pay и Google Pay, а также другими способами.

В ноябре 2019 года эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что число случаев подделки банковских карт упало на 70%. Они объяснили это широким распространением бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т.п.), переходом на карты с чипом, сквозным шифрованием, а также оснащением банкоматов антискимминговыми устройствами.

Теги: Яндекс.Касса, бесконтактная карта
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