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Финансы ,  
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ВТБ на 14% увеличил продажи розничных кредитов в мае

ВТБ VTBR ₽0,0377 +0,27% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

ВТБ в мае нарастил продажи кредитов для физических лиц на 14%, до 106,4 млрд руб., по сравнению с апрелем. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

За месяц значительный рост показали кредиты наличными. Так, клиенты банка провели на 27% сделок больше, чем в апреле, — около 64,7 тыс. сделок на 41 млрд руб. Также большой рост наблюдался у кредитов на автомобиль. По сравнению с прошлым месяцем прирост объема выдач ВТБ в мае составил 115%. Число ипотечных кредитов увеличилось в мае на 7% по сравнению с апрелем и на 30% в годовом выражении — 24,7 тыс. сделок на 62,4 млрд руб.

ВТБ зафиксировал падение числа заявок на кредитные каникулы на 40% в мае
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Если говорить о соотношении продаж год к году, то в апреле они сократились на треть, но уже в мае результат был сопоставимым — разница составила менее 2%», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, этому во многом способствует снятие режима самоизоляции в регионах России. Рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться после эпидемии, заключил Печатников.

Ранее ВТБ зафиксировал снижение числа обращений за кредитными каникулами в мае на 40% по сравнению с апрелем.

Теги: ВТБ, продажи, кредиты
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