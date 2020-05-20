В Челябинской области патруль ГИБДД сбил девушку на пешеходном переходе

Автомобиль ГИБДД в городе Троицк Челябинской области сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел 20 мая около 17:00 (15:00 мск) вблизи дома № 82 по улице Гагарина. В тот момент, когда 21-летняя девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, на нее наехал патрульный автомобиль. Он двигался с включенными проблесковыми маячками и преследовал предполагаемого нарушителя правил дорожного движения, разъезжавшего по городу на автомобиле в нетрезвом состоянии.

В результате наезда девушка получила травмы различной степени тяжести. Экипаж ДПС оказал ей первую помощь на месте происшествия. Впоследствии пострадавшую госпитализировали.

По данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины инспекторов ДПС, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.