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Глава Минкомсвязи оценил риски утечек данных из единого регистра

Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Объем персональных данных в едином регистре сведений о населении не создаст дополнительных рисков утечки информации. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев в программе «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Он назвал «ошибочным» распространенное мнение людей, что любая концентрация персональных данных в одном месте может повлечь их утечку.

«Если мы берем по составу те сведения, которые находятся в регистре населения, это все есть в разных информационных системах, ничего нового не возникает», — добавил Шадаев.

Министр пояснил, что объединение данных необходимо для предоставления «лучшего сервиса гражданам». С помощью регистра россиянам будет проще подать любые заявления, добавил он.

Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении
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<p>Владимир Путин</p>

Президент России Владимир Путин 8 июня подписал закон о создании единого регистра сведений о населении. Оператором нового реестра станет Федеральная налоговая служба.

Законопроект был внесен российским правительством. В конце мая его одобрила Госдума. В едином регистре будут указаны Ф.И.О. граждан, номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение.

Теги: Минкомсвязи, риск, утечка данных
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