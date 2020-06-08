Глава Минкомсвязи оценил риски утечек данных из единого регистра

Максут Шадаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Объем персональных данных в едином регистре сведений о населении не создаст дополнительных рисков утечки информации. Об этом заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев в программе «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

Он назвал «ошибочным» распространенное мнение людей, что любая концентрация персональных данных в одном месте может повлечь их утечку.

«Если мы берем по составу те сведения, которые находятся в регистре населения, это все есть в разных информационных системах, ничего нового не возникает», — добавил Шадаев.

Министр пояснил, что объединение данных необходимо для предоставления «лучшего сервиса гражданам». С помощью регистра россиянам будет проще подать любые заявления, добавил он.