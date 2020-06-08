Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Новосибирской области

Фото: МВД РФ

При опрокидывании автомобиля ВАЗ-2106 в кювет в Черепановском районе в Новосибирской области погиб один человек и семь пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в салоне автомобиля находились восемь человек, пять из которых — несовершеннолетние.

«45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге в направлении трассы Р-256 и не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте», — заявили в пресс-службе.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Накануне в Санкт-Петербурге один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения двух иномарок. ДТП произошло на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны.