Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с иномарками в Петербурге

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения двух иномарок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны.

В результате погиб 65-летний владелец Volkswagen Polo. В ведомстве сообщили, что при повороте на левую сторону, водитель не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Ferrari, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.

В результате скончался водитель Volkswagen Polo. Находившаяся а автомобиле женщина 1988 года рождения получила легкие травмы. Водитель автомобиля Ferrari получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

На странице группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись столкновения автомобилей.