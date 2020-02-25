В Мурманской области подростка арестовали за попытку убийства ребенка

Кандалакшский районный суд постановил заключить под стражу подростка, который избил и закопал в снег 11-летнего мальчика, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области. «Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — добавили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета, 21 февраля в городе Кандалакше Мурманской области 15-летний подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика. Как говорят следователи, потерпевший потерял сознание, после чего подросток решил, что мальчик мертв, и попытался закопать его в снегу.

Взрослые обнаружили ребенка и вызвали скорую помощь. В настоящий момент жизни мальчика ничего не угрожает. СК проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и мотивы случившегося.

FlashNord пишет о том, что совершить убийство подросток решил из-за личной неприязни. По информации агентства, подросток живет в неблагополучной семье и неоднократно был замечен за воровством.



Telegram-канал 112 сообщает о том, что подросток в 2017 году убил 8-летнего ребенка, сбросив его с дамбы. На момент убийства нападавший не достиг четырнадцати лет, поэтому не был заключен под стражу. По данным канала, после этого случая подросток провел 30 дней в психиатрической клинике.

