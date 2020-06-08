Новая Зеландия отменила социальное дистанцирование из-за коронавируса

Крайстчерч, Новая Зеландия (Фото: Mark Baker / AP)

Новая Зеландия одной из первых среди стран южной части Тихого океана отменила требование к соблюдению социального дистанцирования между людьми из-за угрозы коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, передает Sydney Morning Herald.

«Хотя работа еще не завершена, нельзя отрицать, что это важный этап», — отметила Ардерн.

В стране по-прежнему будут действовать ограничительные меры для всех, кто в нее въезжает. У них будут брать тест на коронавирус, а также помещать на 14-дневный карантин.

Как уточняет издание, на такие меры в Новой Зеландии пошли после того, как в стране не осталось активных случаев COVID-19.

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