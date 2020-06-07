Во Франции решили увеличить штрафы для бросающих на улице маски

Во Франции собираются повысить размер штрафа для тех, кто бросает на улице медицинские маски, перчатки и окурки. Об этом сообщила в госсекретарь при министре экологических преобразований Франции Брюн Пуарсон, передает газета Le Monde.

Штраф планируют увеличить с €68 (около 5,2 тыс. руб.) до €135 (около 10, 4 тыс. руб.), уточнила она. При этом в случае составления полициейскими отчета и направления его в суд размер штрафа может достигнуть €750 (около 58 тыс. руб).

Пуарсон отметила, что эта мера является частью дорожной карты по развитию основанной на возобновлении ресурсов экономики. «Еще более актуальной эта тема стала в связи с пандемией коронавируса, которая сопровождается брошенными на улицах одноразовыми средствами индивидуальной защиты», — указали в министерстве.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции зафиксировали более 191 тыс. случаев заражения короанвирусом. Более 29 тыс. зараженных умерли.

В середине марта во Франции из-за распространения коронавируса закрыли все учебные заведения, а также все кафе, рестораны и торговые центры, для жителей ввели режим самоизоляции. К постепенному снятию ограничений в стране приступили с 11 мая.