Пожар на нефтяной скважине потушили с помощью противотанкового оружия

Возгорание на одной из скважин Аянского нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района Иркутской области произошло 30 мая. Пожарные Иркутской нефтяной компании (ИНК, оператор месторождения) и специалисты предприятия «Юграпромбезопасность» не смогли потушить огонь.

5 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что для тушения пожара к месторождению перебросят военных специалистов с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира». Их доставили на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.