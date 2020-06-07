Пожар на нефтяной скважине потушили с помощью противотанкового оружия
Горящую в Иркутской области нефтяную скважину потушили с использованием противотанкового орудия МТ-12 «Рапира». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ООО «Тихоокеанский терминал».
«Сначала с помощью противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» была срезана снарядом фонтанная арматура скважины», — говорится в сообщении. После этого специалисты установили противовыбросовое оборудование на устье скважины и полностью его загерметизировали, сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что ликвидация пожара была бы невозможна без использования военной техники. В результате пожара никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.