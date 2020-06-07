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Пожар на нефтяной скважине потушили с помощью противотанкового оружия

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Горящую в Иркутской области нефтяную скважину потушили с использованием противотанкового орудия МТ-12 «Рапира». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ООО «Тихоокеанский терминал».

«Сначала с помощью противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» была срезана снарядом фонтанная арматура скважины», — говорится в сообщении. После этого специалисты установили противовыбросовое оборудование на устье скважины и полностью его загерметизировали, сообщили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба ООО «Тихоокеанский терминал»
Видео: пресс-служба ООО «Тихоокеанский терминал»

В пресс-службе отметили, что ликвидация пожара была бы невозможна без использования военной техники. В результате пожара никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор ООО «Тихоокеанский терминал» Алексей Лукьянов
Генеральный директор ООО «Тихоокеанский терминал» Алексей Лукьянов
(Видео: пресс-служба ООО «Тихоокеанский терминал»)

Возгорание на одной из скважин Аянского нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района Иркутской области произошло 30 мая. Пожарные Иркутской нефтяной компании (ИНК, оператор месторождения) и специалисты предприятия «Юграпромбезопасность» не смогли потушить огонь.

5 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что для тушения пожара к месторождению перебросят военных специалистов с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира». Их доставили на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.

Теги: пожар, оружие, Иркутская область
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