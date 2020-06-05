Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Орудие МТ-12 «Рапира» должно своим выстрелом срезать фонтанную арматуру горящей нефтяной скважины, чтобы дать возможность заглушить ее

100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» во время боевых стрельб (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Решение о переброске орудия и его расчета в Иркутскую область принял глава Минобороны Сергей Шойгу, после того как за помощью к военным обратился врио главы региона Игорь Кобзев.

«Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Пожар на одной из скважин Аянского нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района Иркутской области начался 30 мая, сообщается на сайте администрации региона. Несмотря на все попытки, пожарным расчетам Иркутской нефтяной компании (ИНК, оператор месторождения) и специалистам предприятия «Юграпромбезопасность» не удалось потушить огонь.