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Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Орудие МТ-12 «Рапира» должно своим выстрелом срезать фонтанную арматуру горящей нефтяной скважины, чтобы дать возможность заглушить ее
100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» во время боевых стрельб
100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» во время боевых стрельб (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Решение о переброске орудия и его расчета в Иркутскую область принял глава Минобороны Сергей Шойгу, после того как за помощью к военным обратился врио главы региона Игорь Кобзев.

«Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Пожар на одной из скважин Аянского нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» на территории Усть-Кутского района Иркутской области начался 30 мая, сообщается на сайте администрации региона. Несмотря на все попытки, пожарным расчетам Иркутской нефтяной компании (ИНК, оператор месторождения) и специалистам предприятия «Юграпромбезопасность» не удалось потушить огонь.

«Для успешного и оперативного закрытия скважины было принято решение по привлечению сил военных артиллеристов, которые должны сбить фонтанную арматуру выстрелом. В настоящее время ведется работа по их доставке на место инцидента, ожидается прибытие через день-два», — заявил 5 июня начальник управления производственной безопасности ИНК Андрей Богданов.

Кобзевым поставлена задача потушить пожар до 8 июня.

В пресс-службе администрации Иркутской области заверили, что огонь не угрожает ни лесу, ни населенным пунктам, самый близкий из которых удален от скважины более чем на 100 км. Пострадавших при пожаре нет, нанесенный ущерб будет оцениваться позднее.

Автор: Евгений Калюков
Теги: пожар, Иркутская область, Минобороны
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