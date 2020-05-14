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Пожар на складе отходов в Хабаровском крае потушили спустя пять дней

Спасатели спустя пять дней потушили пожар на территории склада отходов деревопереработки в Хабаровском крае, начавшийся 9 мая. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС России.

Сообщение о пожаре на складе отходов деревопереработки коммерческого предприятия в поселке Лесозавод-20 Советско-Гаванского городского округа спасатели получили 9 мая около 12:00 (5:00 мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Возгорание на открытом полигоне полностью ликвидировали 13 мая силами 36 пожарных с применением 12 единиц специальной техники.

По данным МЧС, тушение возгорания было осложнено рядом факторов. В частности, большой объем горючей нагрузки, а также глубина залегания очагов горения и тления опилок.

«Для их ликвидации огнеборцам приходится разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоев водой», — пояснили в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания МЧС назвало неосторожное обращение с огнем. По факту  пожара возбудили дела об административных правонарушениях в отношении руководства. Представители пожарного надзора организовали юридическую проверку действий персонала.

Теги: Хабаровский край, пожар
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