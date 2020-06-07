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На Васильевском острове в Петербурге пропал свет после пожара

Васильевский остров, Санкт Петербург
Васильевский остров, Санкт Петербург (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге было нарушено электроснабжение из-за пожара на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Калинина, дом 55 поступило в 12:08 мск. Загорелся отдельно стоящий трансформатор на территории подстанции. Площадь пожара составила 3 кв.м. Через полчаса после поступления сообщения о происшествии возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

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Фото: АГН «Москва»

«Фонтанка» передает, что в зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе. Жители Васильевского острова отмечали, что на некоторых улицах перестали работать светофоры и встали троллейбусы.

Ранее из-за урагана нарушилось электроснабжение в некоторые районах Северного Кавказа. В Ингушетии без электричества остались около 70 тыс. человек. Также электроснабжение было частично нарушено в Грозном, Аргуне, Курчалоевском, Гудермесском и Грозненском районах.

Теги: Санкт-Петербург, Васильевский остров, электричество
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