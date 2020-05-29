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В одном из помещений на станции метро «Выхино» произошел пожар

Небольшой пожар произошел в служебном одноэтажном помещении на станции метро «Выхино». В результате ЧП никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составила 15 кв. м. Источник агентства сообщил, что причиной пожара могла стать неисправность проводки или человеческий фактор.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России уточняет, что возгорание ликвидировали в 23:48 мск. Пожар не сказался на движении поездов, эвакуация не проводилась.

В свою очередь, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает, что  в двух помещениях билетных касс на платформе «Выхино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло возгорание мебели и оргтехники. Пострадавших в результате инцидента нет.

23 мая пожар произошел на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное. Причиной возгорания стал уличный трансформатор собственных нужд ТСН-65. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушалось.

Теги: московское метро, «Выхино», пожар
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