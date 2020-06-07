Минпросвещения допустило очные вступительные в спортивных колледжах

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Колледжи могут провести очные вступительные испытания по творческим и спортивным направлениям, заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Для этих, требующих определенных творческих способностей, физических качеств, <…> эти испытания будут проводиться. Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению самих образовательных организаций [для] творческих деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний», — сказал Глушко (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что по многим специальностям можно проводить испытания в дистанционном формате при помощи видеотрансляции. «Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате», — добавил он.

Глушко выразил уверенность в том, что в образовательных учреждениях можно обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия, безопасные для приемной комиссии и студентов.

Ранее Минобрнауки разрешило творческим вузам провести вступительные экзамены очно, несмотря на пандемию коронавируса. Ведомство предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме.