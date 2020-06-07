Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Минпросвещения допустило очные вступительные в спортивных колледжах Общество, 14:01 Новости недели: 5G и WiFi 6, кибербезопасность и мир без труда Индустрия 4.0, 14:00  Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года Экономика, 13:43 СМИ узнали о планах «Барселоны» выставить на трансфер одного из форвардов Спорт, 13:37 Журналист раскрыл гонорары бойцов за UFC 250 Спорт, 13:21 В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева Общество, 13:16 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 13:06 Uber на карантине: как коронавирус меняет экономику шеринга Pro, 13:05 The Hockey Writers включил россиянина в пятерку центров десятилетия в НХЛ Спорт, 12:52 МЧС решило утвердить единые требования к работе пляжей Общество, 12:48 МЧС ответило на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске Общество, 12:45 Депп-актриса и Кобейн-художница: кем стали дети кумиров девяностых Стиль, 12:40 Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тыс. Общество, 12:28 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 12:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпросвещения допустило очные вступительные в спортивных колледжах

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Колледжи могут провести очные вступительные испытания по творческим и спортивным направлениям, заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Для этих, требующих определенных творческих способностей, физических качеств, <…> эти испытания будут проводиться. Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению самих образовательных организаций [для] творческих деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний», — сказал Глушко (цитата по «РИА Новости»).

Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»


Он отметил, что по многим специальностям можно проводить испытания в дистанционном формате при помощи видеотрансляции. «Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате», — добавил он.

Глушко выразил уверенность в том, что в образовательных учреждениях можно обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия, безопасные для приемной комиссии и студентов.

Ранее Минобрнауки разрешило творческим вузам провести вступительные экзамены очно, несмотря на пандемию коронавируса. Ведомство предусмотрело право образовательных организаций самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме.

Теги: колледж, коронавирус, экзамен
Материалы по теме
Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных ограничений
Общество
Минобрнауки разрешило творческим вузам проводить экзамены очно
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter