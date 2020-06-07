Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека Общество, 11:07 Плохой год: как изменится винодельческая отрасль Pro, 11:05 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 10:59 Появилось видео лучших моментов турнира UFC 250 в Лас-Вегасе Спорт, 10:54 Еще 2283 человека вылечились от коронавируса в Москве Общество, 10:50 В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 10:48 Глава UFC отреагировал на завершение карьеры Макгрегором Спорт, 10:37 Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте Общество, 10:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Общество, 10:25 В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня Политика, 10:24 Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста Общество, 10:20 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 10:17 СМИ узнали о выборе УЕФА в пользу Лиссабона для проведения плей-офф ЛЧ Спорт, 10:10 Мне все еще нужны бумажные газеты: глава Google Сундар Пичаи Pro, 10:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Еще 2283 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки выздоровели 2283 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102 714 человек» — сказала Ракова.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Общество

Накануне количество выздоровевших за сутки составило 3073 человека.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице наблюдается положительная динамика по коронавирусу. Мэр сообщил об уменьшении числа пациентов с пневмонией, количества выявленных больных с COVID-19, а также отметил сокращение количества смертей. При сохранении такого тренда он не исключил «радикальные решения» по смягчению ограничений на следующей неделе.

Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Общество
В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter