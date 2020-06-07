Еще 2283 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки выздоровели 2283 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102 714 человек» — сказала Ракова.

Накануне количество выздоровевших за сутки составило 3073 человека.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице наблюдается положительная динамика по коронавирусу. Мэр сообщил об уменьшении числа пациентов с пневмонией, количества выявленных больных с COVID-19, а также отметил сокращение количества смертей. При сохранении такого тренда он не исключил «радикальные решения» по смягчению ограничений на следующей неделе.