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Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической опасностью

В Китае с 6 июня понизили уровень экстренного реагирования на эпидемию новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель ответственного секретаря Народного правительства Пекина Чэнь Бэй, передает русская служба «Синьхуа».

Уровень реагирования был понижен со второго до третьего — предпоследнего по значимости. Таким образом Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19.

Бэй отметила, что после снижения уровня угрозы будут соответствующим образом скорректированы меры профилактики и контроля.

В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса
Общество
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за сутки в стране было выявлено три новых случая заболевания COVID-19. Все они были ввозными и обнаружены в провинции Гуандун.

Два человека были выписаны из больницы и 488 контактировавших с заразившимися освобождены от медицинского наблюдения. Всего на территории материкового Китая 6 июня было 67 активных заболевших.

С начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 83 030 человек. 78 329 пациентов выздоровели, 4634 человека умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Китай, коронавирус, эпидемия
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