В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом

Пожар на площади 1 тыс. кв.м. произошел в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск, сообщает главное управление МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 06.23 мск. К 07.55 пожар удалось локализовать. В МЧС отметили, что в тушении огня участвовали 87 человек и 24 единицы техники.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС России сообщает, что возгорание произошло на складе с подсолнечным маслом. Здание частично обрушилось. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

В апреле в Подмосковье произошел пожар на складе в деревне Верхнее Мячково городского округа Раменское. Сначала его площадь составляла 1 тыс. кв. м, но затем возросла в два раза — до 2 тыс. кв. м. В тушении возгорания участвовали 56 пожарных и 15 единиц техники.