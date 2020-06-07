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Политика ,  
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Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал наличие сложностей в отношениях с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Таким образом глава МИД отреагировал на сокращение Вашингтоном численности военного контингента в ФРГ почти на 10 тыс. человек.

«Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это сложно», — сказал Маас.

Он отметил, что Берлин ценит сотрудничество с вооруженными силами Соединенных Штатов, которому уже много десятков лет. Информацию о предстоящем выводе американских войск Германия, по словам министра, «приняла к сведению».

Трамп приказал сократить численность войск в Германии почти на 10 тыс.
Политика
Дональд Трамп

Ранее 5 июня президент США Дональд Трамп приказал сократить численность военного контингента в ФРГ на 9,5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 34,5 тыс. американских военных. Их число будет уменьшено до 25 тыс.

Кроме того, глава Белого дома распорядился уменьшить и максимально допустимую численность войск в Германии с 52 тыс. до 25 тыс. человек.

The Wall Street Journal отметил, что это решение обсуждалось в администрации президента с осени прошлого года и не связано с нежеланием канцлера Ангелы Меркель лично присутствовать на саммите G7 в Вашингтоне.

Теги: Германия, США
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