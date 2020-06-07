Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал наличие сложностей в отношениях с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Таким образом глава МИД отреагировал на сокращение Вашингтоном численности военного контингента в ФРГ почти на 10 тыс. человек.

«Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это сложно», — сказал Маас.

Он отметил, что Берлин ценит сотрудничество с вооруженными силами Соединенных Штатов, которому уже много десятков лет. Информацию о предстоящем выводе американских войск Германия, по словам министра, «приняла к сведению».