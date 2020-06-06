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Глава ДНР заявил о взломе его страницы «ВКонтакте»

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: pushilindenis / VK)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» взломали. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Уважаемые подписчики! Следом за Twitter был взломан мой аккаунт во «ВКонтакте». Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно», — говорится в сообщении.

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О взломе Twitter Пушилина стало известно 27 мая. Пресс-служба администрации республики уточнила, что в результате на странице политика появилась запись, компрометирующая подразделения донецкой милиции.

Теги: ДНР, «ВКонтакте», взлом, хакеры, Денис Пушилин
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