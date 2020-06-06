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Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии. Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

«На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 млн рублей. Расширены площади», — сказал Цыденов.

«По моим данным, 1 млрд стоимость. Если вы говорите «600», то где 400 млн?» — поинтересовался Путин.

В ответ Цыденов заявил, что также предстоит реконструировать старое здание учреждения. «Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», — заключил глава Бурятии.

Новый шестиэтажный корпус Национальной библиотеки Бурятии, а также подземное книгохранилище и переход к старому зданию возводились с 2016 года. Средства на эти цели были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма».

Теги: Владимир Путин, Бурятия, Алексей Цыденов
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