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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

Фото: Harry Engels / Getty Images
Фото: Harry Engels / Getty Images

Президент России Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, заявил о наличии денег на продвижение русской культуры, несмотря на падение цен на нефть, передает ТАСС.

«Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка, наследия Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются», — сказал Путин. Так президент прокомментировал слова переводчика произведений Александра Пушкина Джона Генри Лоуэнфельда, который сообщил, что у него есть несколько идей по популяризации русского языка.

Президент поручил министру культуры России Ольге Любимовой встретиться с Лоуэнфельдом, чтобы обсудить и обобщить его предложения. В свою очередь, Любимова пообещала обязательно обсудить этот вопрос и доложить главе государства по итогам.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Также Путин отметил работу Лоуэнфельда и всех лучших переводчиков произведений русской классики на иностранные языки. По мнению президента, переводы русской классики весьма сложны.

«Чтобы донести суть, чтобы донести изящество автора, нужен талант», — добавил президент. Президент акцентировал внимание на том, что наличие таланта обязательно, «иначе после одного-двух неудачных экспериментов все заканчивается».

Теги: Владимир Путин, культура
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