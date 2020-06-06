«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

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Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона». Об этом сообщается в Telegram-канале «Яндекса».

Компания подсчитала самые популярные новые слова из запросов своего поискового сервиса с уточнениями «что это» и «что такое», про которые в данный год стали спрашивать минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий.

Лидерами 2020 года оказались слова «ауф», «локдаун» и «пандра». В 2019-м в топ-3 вошли «вислово», «фудпорн» и «бумер», в 2018-м пользователи больше всего интересовались понятиями «сквиши», «хайли лайкли», «чуитс».