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Общество ,  
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В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий». Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Средняя сумма перерасчета составляет около 50 руб., однако в ведомстве установили, что эта услуга фактически навязывается недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение они взимают плату от 20 до 900 тыс.руб. за одно заявление, говорится в сообщении.

Кроме того, часто мошенники представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им выплате, сообщили в ведомстве. После этого человека просят указать номер счета для перечисления денег.

Сейчас информацию о мошенничестве с пенсиями проверяет Генеральная прокуратура, Росфинмониторингом и МВД России.

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор рассказал о распространенных видах мошенничества в период эпидемии коронавирусной инфекции. По данным ведомства, во время эпидемии мошенники предлагают «уникальные» товары, в том числе фильтры, очистители воздуха и лекарства, и просят внести за них предоплату

Кроме того, распространенным способом мошенничества стали предложения оплатить якобы выписанный штраф, сделать «обязательный» платный анализ или получить пропуск на передвижение.
Также злоумышленники могут попытаться проникнуть в квартиру под видом врачей, соцработников или сотрудников компании, которая проводит санитарную обработку, предупредили в Роспотребнадзоре.

Теги: мошенничество, ПФР
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