В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий». Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Средняя сумма перерасчета составляет около 50 руб., однако в ведомстве установили, что эта услуга фактически навязывается недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение они взимают плату от 20 до 900 тыс.руб. за одно заявление, говорится в сообщении.

Кроме того, часто мошенники представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им выплате, сообщили в ведомстве. После этого человека просят указать номер счета для перечисления денег.

Сейчас информацию о мошенничестве с пенсиями проверяет Генеральная прокуратура, Росфинмониторингом и МВД России.