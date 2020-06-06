Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

На севере штата Джорджия в США потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает телекомпания Fox 5 со ссылкой на шерифа местной полиции.

На борту находились пилот и четыре члена семьи — муж, жена и два ребенка. Они направлялись на похороны из штата Флорида в штат Индиана. В авиакатастрофе все они погибли.

По предварительным данным, самолет попал в шторм, однако неизвестно, стало ли это причиной крушения, указывает издание.

В конце апреля три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в долине Гошут американского штата Невада. В полиции уточнили, что в самолете находились 28-летний мужчина и 49-летняя женщина, а также восьмилетний мальчик.Обломки самолета нашли в 40 км от границы со штатом Юта. По факту крушения начали проверку.