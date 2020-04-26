Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Невада

Легкомоторный самолет потерпел крушение в долине Гошут американского штата Невада. В результате погибли три человека, сообщает местное издание Elko Daily.

Как рассказал шериф округа Элко, инцидент произошел в ночь на субботу, 25 апреля. Речь идет о самолете производства американской компании Beechcraft.

В полиции отметили, что в самолете находились женщина и ребенок лет 10 из штата Аризона. Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета в 40 км от границы со штатом Юта. Также были найдены тела погибших, однако информация о них пока не разглашается.

Издание отмечает, что офис шерифа совместно с Федеральным управлением авиации США и Национальным советом по безопасности на транспорте организовал проверку по факту авиакрушения.