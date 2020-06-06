Вирусолог назвал особенности распространения COVID-19 в России

России удалось выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, однако «не очень быстро», поскольку на процесс распространения заболевания в стране оказали влияние несколько значимых факторов. Об этом сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью телеканалу «360».

На распространение инфекции повлияло то, что она завозилась туристами, сказал Зуев. В феврале-марте россияне не стали отменять отпуска, «хотя знали, что уже начинается пандемия», отметил он.

Также распространению инфекции способствовали «срывы режима» самоизоляции, указал Зуев. Речь идет о майских праздниках, когда люди массово выехали на пикники и шашлыки, пояснил он. Кроме того, вирус «разносили» те люди, которые ездили по стране уже в период пандемии, отметил Зуев.

Накануне, 5 июня, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) Маргарет Харрис заявила , что Россия вышла на плато по коронавирусу

Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала эпидемии в России приблизилось к 450 тыс., почти 212 тыс. из них вылечились, более 5,5 тыс. умерли.