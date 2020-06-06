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Пандемия коронавируса ,  
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Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с COVID-19

Страны G20 и приглашенные государства согласились направить на борьбу с пандемией корона вирусной инфекции более $21 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте «Большой двадцатки».

Средства направят на диагностику и лечение коронавирусной инфекции, разработку вакцин, а также на исследования и разработки в рамках борьбы с пандемией.

«Двадцатка» впервые провела саммит в видеоформате
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Владимир Путин во время участия в саммите лидеров &laquo;Большой двадцатки&raquo; по коронавирусу

О выделении средств для борьбы с коронавирусом страны G20 договорились в марте, когда прошел первый саммит «Двадцатки» в формате видеоконференции. На встрече лидеры поддержали сохранение крупномасштабной финансовой помощи для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую экономику. Они сообщили, что страны объединения уже выделяют $5 трлн на борьбу с послдествиями коронавируса.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 6,731 млн человек. Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США, где зафиксировали более 1,89 млн зараженных.Второе место занимает Бразилия (614,9 тыс.), Россия — на третьем (449,2 тыс.)

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: COVID-19, саммит G20, коронавирус
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