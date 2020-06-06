Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с COVID-19

Страны G20 и приглашенные государства согласились направить на борьбу с пандемией корона вирусной инфекции более $21 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте «Большой двадцатки».

Средства направят на диагностику и лечение коронавирусной инфекции, разработку вакцин, а также на исследования и разработки в рамках борьбы с пандемией.

О выделении средств для борьбы с коронавирусом страны G20 договорились в марте, когда прошел первый саммит «Двадцатки» в формате видеоконференции. На встрече лидеры поддержали сохранение крупномасштабной финансовой помощи для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую экономику. Они сообщили, что страны объединения уже выделяют $5 трлн на борьбу с послдествиями коронавируса.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 6,731 млн человек. Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США, где зафиксировали более 1,89 млн зараженных.Второе место занимает Бразилия (614,9 тыс.), Россия — на третьем (449,2 тыс.)