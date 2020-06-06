Кадыров анонсировал прибытие медпомощи от ОАЭ еще в четыре региона

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) окажут гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом еще четырем регионам Северного Кавказа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Медпомощь направят в Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию, уточнил Кадыров. По его словам, помощь доставят в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам.

Решение помочь регионам в борьбе с коронавирусом принял наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан, сообщил Кадыров. «Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям», — рассказал он.

В начале июня Кадыров сообщал, что медпомощь из ОАЭ ожидают в Чечне и Дагестане. Так, 1 июня в Грозный должны были прийти 25 тыс. тестов на коронавирус, 15 тыс. противочумных комбинезонов, 500 тыс. перчаток, 50 тыс. масок, а также бахилы, антибактериальные средства и салфетки.