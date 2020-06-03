В Петербурге при пожаре в квартире погибли четыре человека

При пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости».

«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», — заявил собеседник агентства.

По данным петербургского управления МЧС, информация о возгорании в многоэтажке на Выборгском шоссе поступила в 1:15. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы установили, что в двухкомнатной квартире загорелись вещи на площади 18 кв. м.

Спустя час пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 22 человека личного состава и семь единиц техники.