Мишустин поздравил нового премьер-министра Белоруссии с назначением

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на пост главы правительства Белоруссии и пожелал ему успехов в работе. Поздравление опубликовано на сайте российского правительства.

«Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства», — говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что усиление взаимодействия Москвы и Минска необходимо для развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Сейчас стороны уже реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других сферах, указал он.

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