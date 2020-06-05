Общество , 05 июн, 23:22
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Мишустин поздравил нового премьер-министра Белоруссии с назначением
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на пост главы правительства Белоруссии и пожелал ему успехов в работе. Поздравление опубликовано на сайте российского правительства.
«Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства», — говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что усиление взаимодействия Москвы и Минска необходимо для развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Сейчас стороны уже реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других сферах, указал он.
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