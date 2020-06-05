КС признал неконституционным ограничение митингов в Самарской области

Конституционный Суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Власти регионов не полномочны по своему усмотрению, за пределами предоставленных им полномочий, ограничивать конституционные права и свободы граждан. Об этом говорится в опубликованном 5 июня постановлении Конституционного суда (КС).

КС признал не соответствующей Конституции одну из статей закона Самарской области, запрещающую проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 м от военных объектов, детских садов, школ и других образовательных организаций, больниц, а также церквей, мечетей и т.д.

В постановлении КС отмечается, что введение такого запрета «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации», а потому Самарской губернской думе надлежит внести в закон необходимые поправки.

В ноябре прошлого года КС признал не соответствующими Конституции похожие ограничения на проведение митингов, шествий и демонстраций, введенные законом Республики Коми. В этом регионе запрещалось проводить такие акции на расстоянии менее 50 м от входа в здания, занимаемые органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, а также государственными учреждениями региона. Положения закона Коми были пересмотрены в апреле 2020 года.