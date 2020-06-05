КС признал неконституционным ограничение митингов в Самарской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 19:48 Путин отметил важность закрепления нормы о защите животных в Конституции Политика, 19:44 СМИ узнали о планах «Локомотива» приобрести вратаря «Краснодара» Спорт, 19:41 Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку Общество, 19:32 Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно Общество, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:19 Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России Общество, 19:16 Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании Общество, 19:15 Сбой на $18 млн и новое падение биткоина. Главные события за 2 минуты Крипто, 19:11 «Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара Общество, 19:11 МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов Политика, 19:05 «Барселона» сообщила о травме Месси Спорт, 19:04 «МегаФон» запустил собственный сервис подкастов Пресс-релиз, 18:57 Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море Политика, 18:54
Политика ,  
0 

КС признал неконституционным ограничение митингов в Самарской области

Конституционный Суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге
Конституционный Суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Власти регионов не полномочны по своему усмотрению, за пределами предоставленных им полномочий, ограничивать конституционные права и свободы граждан. Об этом говорится в опубликованном 5 июня постановлении Конституционного суда (КС).

КС признал не соответствующей Конституции одну из статей закона Самарской области, запрещающую проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 м от военных объектов, детских садов, школ и других образовательных организаций, больниц, а также церквей, мечетей и т.д.

В постановлении КС отмечается, что введение такого запрета «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации», а потому Самарской губернской думе надлежит внести в закон необходимые поправки.

Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В ноябре прошлого года КС признал не соответствующими Конституции похожие ограничения на проведение митингов, шествий и демонстраций, введенные законом Республики Коми. В этом регионе запрещалось проводить такие акции на расстоянии менее 50 м от входа в здания, занимаемые органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, а также государственными учреждениями региона. Положения закона Коми были пересмотрены в апреле 2020 года.

В принятом тогда постановлении КС отмечалось, что оно является основанием для отмены аналогичных норм, установленных законодательством других регионов, однако в итоге самарский закон суду пришлось рассматривать отдельно. Оговорка про необходимость отмены необоснованных ограничений права проведения собраний, митингов, демонстраций и шествий содержится и в постановлении от 4 июня.

Теги: Конституционный суд, митинги
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter