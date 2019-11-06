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Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги
Конституционный суд признал не соответствующими основному закону страны некоторые положения закона Республики Коми, указав властям остальных регионов на необходимость внести изменения в свои законы
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти регионов не вправе произвольно ограничивать проведение митингов, шествий и других мирных акций и принимать нормативно-правовые акты, «искажающие само существо» закрепленных Конституцией России и федеральным законодательством прав человека. Об этом говорится в опубликованном 6 ноября постановлении Конституционного суда (КС).

Рассмотрев жалобы двух жительниц Республики Коми, КС признал не соответствующими Основному закону страны следующих положений принятого в регионе закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий»:

  • нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций на Стефановской площади Сыктывкара;
  • нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся на удалении до 50 м от входа в здания, занимаемые органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, а также государственными учреждениями региона.

КС счел, что введение подобных запретов выходит за рамки полномочий властей регионов России.

В постановлении КС отмечается, что федеральное законодательство, регулирующее проведение собраний и иных мирных акций, не наделяет власти регионов правом введения «абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер».

В связи с этим КС предписал Государственному совету Республики Коми внести изменения в регулирующий проведений публичных акций закон, а до того запретил местным властям отказывать в заявках на проведение таких мероприятий на Стефановской площади без объяснения конкретных причин.

В постановлении КС также указывается, что признание не соответствующими Конституции положений принятого в Коми закона является основанием для отмены аналогичных норм, установленных законодательством других регионов.

«Эти положения не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами», — подчеркивается в документе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Конституционный суд, митинги и акции
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