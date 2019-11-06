Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги

Власти регионов не вправе произвольно ограничивать проведение митингов, шествий и других мирных акций и принимать нормативно-правовые акты, «искажающие само существо» закрепленных Конституцией России и федеральным законодательством прав человека. Об этом говорится в опубликованном 6 ноября постановлении Конституционного суда (КС).
Рассмотрев жалобы двух жительниц Республики Коми, КС признал не соответствующими Основному закону страны следующих положений принятого в регионе закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий»:
- нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций на Стефановской площади Сыктывкара;
- нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся на удалении до 50 м от входа в здания, занимаемые органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, а также государственными учреждениями региона.
КС счел, что введение подобных запретов выходит за рамки полномочий властей регионов России.
В постановлении КС отмечается, что федеральное законодательство, регулирующее проведение собраний и иных мирных акций, не наделяет власти регионов правом введения «абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер».