Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги

Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги

Конституционный суд признал не соответствующими основному закону страны некоторые положения закона Республики Коми, указав властям остальных регионов на необходимость внести изменения в свои законы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти регионов не вправе произвольно ограничивать проведение митингов, шествий и других мирных акций и принимать нормативно-правовые акты, «искажающие само существо» закрепленных Конституцией России и федеральным законодательством прав человека. Об этом говорится в опубликованном 6 ноября постановлении Конституционного суда (КС).

Рассмотрев жалобы двух жительниц Республики Коми, КС признал не соответствующими Основному закону страны следующих положений принятого в регионе закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий»:

нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций на Стефановской площади Сыктывкара;

нормы об общем запрете собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся на удалении до 50 м от входа в здания, занимаемые органами государственной власти региона и органами местного самоуправления, а также государственными учреждениями региона.

КС счел, что введение подобных запретов выходит за рамки полномочий властей регионов России.

В постановлении КС отмечается, что федеральное законодательство, регулирующее проведение собраний и иных мирных акций, не наделяет власти регионов правом введения «абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер».