Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

Французский фрегат «​Аквитания» (Фото: MarineNationale / Twitter)

Северный флот начал следить за действиями французского фрегата «Аквитания», который зашел в Баренцево море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России, передает ТАСС.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщал, что силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие в Баренцево море для участия в учениях НАТО эсминцы США «Дональд Кук», «Портер» и «Франклин Рузвельт» и фрегат «Кент» ВМС Великобритании.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской оценил действия НАТО как провокационные, так как в ходе учений силы альянса отрабатывали поражение российских объектов и перехват баллистических ракет, сообщал ТАСС.