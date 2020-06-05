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Эксперты назвали недостатки устройств для онлайн-контроля скорости машин

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Автоматический контроль скорости движения и выписывание штрафов в автоматическом режиме, могут «парализовать или даже уничтожить» отрасль мелких и средних грузоперевозок. Такое мнение выразил в разговоре с РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о начале тестирования в России онлайн-тахографов — устройств, фиксирующих превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Сейчас решение о штрафах принимают инспекторы ГИБДД.

По мнению Шкуматова есть несколько причин для беспокойства, одна из которых — неустранимые ошибки в определении скорости движения с помощью систем глобального позиционирования.

«Приложение «Социальный мониторинг» из-за этих ошибок даже лежачему инвалиду выписало штрафы», — отметил Шкуматов. Кроме того, по его словам, существует огромное число «ловушек» для водителей, то есть мест, где специально организован «провал» в скорости движения. «Если контроль за скоростью будет непрерывным, то водитель типичного грузовичка будет получать десятки штрафов в месяц, даже если будет абсолютно внимательным. Эти ловушки специально сделаны так, чтобы они были нелогичны, незаметны и неожиданны. Работать на штрафы нет никакого смысла, поэтому в таком раскладе чиновники будут сами возить мелкие грузы для граждан», — считает он.

СМИ сообщили о тестировании устройств для онлайн-контроля скорости машин
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто также отметил, что не исключены сложности в контроле скоростного режима, а также в определении геопозиици автомобиля. «Может водитель остановился на улице Ленина, а может на улице Октябрьской, которая соседняя. Но факт остановки и движения — вот эти момент отследить вполне современная система может. Более сложные системы находятся в состоянии разработки, мы знаем сколько сбоев давала та же система слежения за цифровыми пропусками в Москве», — сказал он.

В то же время автоэксперты положительно оценили возможность автоматического онлайн-контроля рабочего времени водителя. Шкуматов напомнил, что переработки приводят к очень тяжелым ДТП. «Отследить вариант остановился-отдохнул-поехал современные системы вполне могут», — добавил Моржаретто.

По данным «Коммерсанта», внесение проекта закона об онлайн-тахографии запланировано на осень текущего года.

Установить онлайн-тахографы планируют на новые автобусы и троллейбусы, а впоследствии и на грузовики. По мнению Минтранса, это позволит уменьшить нагрузку на дорожных инспекторов.

Теги: автотранспорт, штрафы, гибдд, новости РБК
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