Эксперты назвали недостатки устройств для онлайн-контроля скорости машин

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Автоматический контроль скорости движения и выписывание штрафов в автоматическом режиме, могут «парализовать или даже уничтожить» отрасль мелких и средних грузоперевозок. Такое мнение выразил в разговоре с РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о начале тестирования в России онлайн-тахографов — устройств, фиксирующих превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Сейчас решение о штрафах принимают инспекторы ГИБДД.

По мнению Шкуматова есть несколько причин для беспокойства, одна из которых — неустранимые ошибки в определении скорости движения с помощью систем глобального позиционирования.

«Приложение «Социальный мониторинг» из-за этих ошибок даже лежачему инвалиду выписало штрафы», — отметил Шкуматов. Кроме того, по его словам, существует огромное число «ловушек» для водителей, то есть мест, где специально организован «провал» в скорости движения. «Если контроль за скоростью будет непрерывным, то водитель типичного грузовичка будет получать десятки штрафов в месяц, даже если будет абсолютно внимательным. Эти ловушки специально сделаны так, чтобы они были нелогичны, незаметны и неожиданны. Работать на штрафы нет никакого смысла, поэтому в таком раскладе чиновники будут сами возить мелкие грузы для граждан», — считает он.