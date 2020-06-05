Рада зарегистрировала постановление об отставке Авакова с поста главы МВД

Арсен Аваков (Фото: Nazar Furyk / Zuma / Global Look Press)

В Верховной раде зарегистрировали постановление об отставке министра внутренних дел страны Арсена Авакова, следует из базы данных на сайте парламента.

Авторами постановления стали группа депутатов партии «Голос» и несколько депутатов от фракции «Слуга народа».

Ранее заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что за отставку Авакова было собрано 55 подписей и постановление отправлено на регистрацию.

В Киеве 5 июня проходит акция протеста, участники которой требовали увольнения действующего главы МВД, обвиняя его в провале реформы правоохранительных органов. Кроме того, участники протестов требовали отставки министра из-за изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелки в Броварах, уточняет «РБК Украина».

Протесты в этот день запланированы еще в 11 областях страны, сообщала Национальная полиция Украины.