Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
«Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе.
Также был опубликован указ, согласно которому с этой должности уволен Валерий Евдокимов. Он возглавлял СВР с сентября 2019 года.
До сентября 2019 года Кондратюк занимал должность замглавы администрации президента, его назначил еще пятый президент, Петр Порошенко. Кондратюк также работал на дипломатических должностях, в том числе был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 года занимал должность начальника департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 года возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны, отмечает «РБК-Украина».