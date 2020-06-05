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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Валерий Кондратюк
Валерий Кондратюк (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

«Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе.

Также был опубликован указ, согласно которому с этой должности уволен Валерий Евдокимов. Он возглавлял СВР с сентября 2019 года.

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До сентября 2019 года Кондратюк занимал должность замглавы администрации президента, его назначил еще пятый президент, Петр Порошенко. Кондратюк также работал на дипломатических должностях, в том числе был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 года занимал должность начальника департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 года возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны, отмечает «РБК-Украина».

Накануне, 4 июня, Верховная рада поддержала назначение депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Теги: Владимир Зеленский, СВР, разведка
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