Автор законопроекта о цензуре текстов о России возглавил Минкульт Украины

Верховная рада поддержала назначение депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

За назначение 54-летнего Ткаченко, известного на Украине продвижением закона о цензуре в интернет-СМИ, проголосовали 263 депутата, 55 — были против, 44 — воздержались, 27 не голосовали.

«Для меня этот жизненный этап стал хорошей школой сотрудничества, диалога и нахождения точек зрения», — приводятся в сообщении слова Ткаченко.

После победы партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах летом 2019-го Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он также был одним из авторов законопроекта № 2693 «О медиа», который фактически формализует цензуру и облегчает блокировку интернет-СМИ через суд, сообщал «РБК Украина».