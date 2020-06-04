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Автор законопроекта о цензуре текстов о России возглавил Минкульт Украины

Верховная рада поддержала назначение депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

За назначение 54-летнего Ткаченко, известного на Украине продвижением закона о цензуре в интернет-СМИ, проголосовали 263 депутата, 55 — были против, 44 — воздержались, 27 не голосовали.

«Для меня этот жизненный этап стал хорошей школой сотрудничества, диалога и нахождения точек зрения», — приводятся в сообщении слова Ткаченко.

После победы партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах летом 2019-го Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он также был одним из авторов законопроекта № 2693 «О медиа», который фактически формализует цензуру и облегчает блокировку интернет-СМИ через суд, сообщал «РБК Украина».

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Ключевое положение закона — цензура в отношении новостей и материалов о России и СССР, так планировали ввести ответственность за материалы, которые являются «элементом военной агрессии России против Украины». Также предусматривались упрощенная процедура блокировки сайтов и требование предоставлять информацию о структуре собственности. В конце мая закон отправили на доработку.

Александр Ткаченко работал замгендиректора российского РЕН ТВ в 2008 году и занимал руководящие должности на украинском ТВ. В 2018 году Ткаченко попал в санкционный список России за призыв бойкотировать российские фильмы.

Теги: Украина, Верховная рада Украины
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