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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые отрасли в России

Наиболее высокие зарплаты в России в мае 2020 года предлагали специалистам в сферах логистики, складского хозяйства, судоходства, недвижимости. Такие данные приводит сервис «Работа.ру», передает RT.

Специалисты сервиса в ходе исследований проанализировали более 150 тыс. вакансий в стране. В логистике и на складе можно рассчитывать на среднюю зарплату до 155 тыс. руб. Компаниям чаще всего нужны водители-экспедиторы и водители с личными автомобилями.

В судоходстве средняя зарплата в мае составила 154 тыс. руб., но по некоторым позициям в этой отрасли зарплаты могут быть значительно выше. Так, матросам во Владивостоке предлагают до 240 тыс. руб. в месяц.

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Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Средний максимальный заработок в организациях, занимающихся недвижимостью, в мае составлял 141 тыс. руб. Эксперты выделили вакансии в стартапах, где начинающие специалисты могут рассчитывать на 140 тыс. руб. в месяц.

По данным опроса, проведенного ранее ООО «инФОМ» по заказу Банка России, по итогам апреля и мая 2020 года почти пятая часть всех наемных работников — 19% — сообщила о снижении зарплат.

В начале апреля о снижении доходов заявляли лишь 9% населения. Сократили зарплаты у 22% сотрудников частных компаний и у 17% работников бюджетной сферы.

Теги: работа, зарплата
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