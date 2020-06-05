Эксперты назвали самые высокооплачиваемые отрасли в России

Наиболее высокие зарплаты в России в мае 2020 года предлагали специалистам в сферах логистики, складского хозяйства, судоходства, недвижимости. Такие данные приводит сервис «Работа.ру», передает RT.

Специалисты сервиса в ходе исследований проанализировали более 150 тыс. вакансий в стране. В логистике и на складе можно рассчитывать на среднюю зарплату до 155 тыс. руб. Компаниям чаще всего нужны водители-экспедиторы и водители с личными автомобилями.

В судоходстве средняя зарплата в мае составила 154 тыс. руб., но по некоторым позициям в этой отрасли зарплаты могут быть значительно выше. Так, матросам во Владивостоке предлагают до 240 тыс. руб. в месяц.

Средний максимальный заработок в организациях, занимающихся недвижимостью, в мае составлял 141 тыс. руб. Эксперты выделили вакансии в стартапах, где начинающие специалисты могут рассчитывать на 140 тыс. руб. в месяц.