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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель назвала нынешний экономический кризис самым тяжелым в истории ФРГ

Ситуация в экономике самая тяжелая за всю историю ФРГ. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», — сказала канцлер.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей Германии. Канцлер также заявила о необходимости приложить все усилия для того, чтобы выйти из кризиса.

«Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина. Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно», — добавила Меркель.

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Общество
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Канцлер напомнила, что ранее властями был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 млрд с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии выявлено более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 8 635 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Германия, Ангела Меркель, пандемия, коронавирус
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