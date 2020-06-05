Аналитики «Яндекс. Путешествий» назвали планы россиян на лето 2020 года

Большинство россиян (65%) планируют летом 2020 года провести отпуск, не выезжая за пределы страны. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Яндекс. Путешествия», поступившем в распоряжение РБК.

Согласно исследованию, 63% респондентов ответили, что они не планируют поездку предстоящим летом. В качестве причин отказа они назвали неподходящую эпидемиологическую ситуацию для поездок, (34%), нехватку денег (30%), а также ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса (29%). Другая часть опрошенных сообщила, что не планирует совершать выезд, так как проживает на морском побережье. Остальные опрошенные сообщили, что не будут путешествовать, так как не позволяет здоровье (свое или родственников). В качестве причин отказа также назван ремонт в квартире (доме), а также наличие домашних животных, за которым не кому следить.

При этом о намерении поехать в отпуск высказались 37% опрошенных. Самыми востребованными направлениями для отдыха в России стали Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.

В случае, если отпуск предстоит провести летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей. Участники опроса, желающие отдохнуть за рубежом, назвали страны, в которых они хотели бы провести отпуск. Самыми популярными направлениями для зарубежного отпуска стали Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр. Во второй пятерке рейтинга оказались Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.