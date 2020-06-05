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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики «Яндекс. Путешествий» назвали планы россиян на лето 2020 года

Большинство россиян (65%) планируют летом 2020 года провести отпуск, не выезжая за пределы страны. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Яндекс. Путешествия», поступившем в распоряжение РБК.

Согласно исследованию, 63% респондентов ответили, что они не планируют поездку предстоящим летом. В качестве причин отказа они назвали неподходящую эпидемиологическую ситуацию для поездок, (34%), нехватку денег (30%), а также ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса (29%). Другая часть опрошенных сообщила, что не планирует совершать выезд, так как проживает на морском побережье. Остальные опрошенные сообщили, что не будут путешествовать, так как не позволяет здоровье (свое или родственников). В качестве причин отказа также назван ремонт в квартире (доме), а также наличие домашних животных, за которым не кому следить.

Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске
Финансы
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При этом о намерении поехать в отпуск высказались 37% опрошенных. Самыми востребованными направлениями для отдыха в России стали Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.

В случае, если отпуск предстоит провести летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей. Участники опроса, желающие отдохнуть за рубежом, назвали страны, в которых они хотели бы провести отпуск. Самыми популярными направлениями для зарубежного отпуска стали Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр. Во второй пятерке рейтинга оказались Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

В исследовании отмечается, что 32% респондентов, мечтающие об отпуске за границей, готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют. Остальные 68% респондентов, которые хотят летом за рубеж, сообщили, что будут ждать открытия границ.

Согласно данным опроса, только 14% респондентов выбрали бы для летнего отпуска июнь, 41% пожелали отдохнуть в июле, а 45% захотели бы взять отпуск в августе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: россияне, коронавирус, отпуск, исследование, ​«Яндекс»
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