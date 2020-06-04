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В Москве мужчина убежал в тоннель Сокольнической линии метро

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро приостановили из-за пассажира, забежавшего в тоннель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представитель экстренных служб уточнил «РИА Новости», что инцидент произошел на радиальной станции «Парк Культуры», в тоннеле в сторону центра. Агентство уточнило, что мужчину удалось оперативно задержать. Его доставили в полицию.

Источник «Интерфакса» пояснил, что для задержания мужчины пришлось отключить напряжение контактного рельса. По словам собеседника агентства, сбой на Сокольнической линии длился около десяти минут.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского метрополитена.

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Фото: МВД РФ

«В настоящее время напряжение на контактный рельс подано», — отметил он, добавив, что движение поездов вводится в график.

Накануне, 3 июня, движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской» на Филевской линии московского метро было прервано из-за упавшего на пути дерева.

Теги: метро, Москва, тоннель, Сокольническая ветка, новости РБК
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