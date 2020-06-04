В Москве мужчина убежал в тоннель Сокольнической линии метро

Фото: АГН «Москва»

Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро приостановили из-за пассажира, забежавшего в тоннель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представитель экстренных служб уточнил «РИА Новости», что инцидент произошел на радиальной станции «Парк Культуры», в тоннеле в сторону центра. Агентство уточнило, что мужчину удалось оперативно задержать. Его доставили в полицию.

Источник «Интерфакса» пояснил, что для задержания мужчины пришлось отключить напряжение контактного рельса. По словам собеседника агентства, сбой на Сокольнической линии длился около десяти минут.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского метрополитена.