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В московском метро задержали угрожавшего пассажирам пистолетом мужчину

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники столичной полиции задержали в метро мужчину, который угрожал пассажирам пистолетом и ножом. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Об инциденте на фиолетовой ветке московской подземки в полицию сообщил очевидец. По его словам, мужчина в поезде использовал ненормативную лексику и угрожал пассажирам оружием.

В итоге подозреваемого задержали в вестибюле станции «Юго-Западная» Сокольнической линии. Им оказался 30-летний житель Московской области, который раньше уже был судим.

Мужчина распылил газ из баллончика в ходе конфликта в метро Петербурга
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Фото: Григорий Дукор / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет и нож. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).

В марте в метро Санкт-Петербурга в результате конфликта между двумя группами людей неизвестные распылили газ из баллончика. Инцидент начался на станции «Академическая» и продолжился в вагоне поезда. Один из участников конфликта распылил газ. На станции «Политехническая» нарушителей попытались задержать сотрудники полиции, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Теги: метро, Москва, пистолет
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