В московском метро задержали угрожавшего пассажирам пистолетом мужчину

Фото: МВД РФ

Сотрудники столичной полиции задержали в метро мужчину, который угрожал пассажирам пистолетом и ножом. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Об инциденте на фиолетовой ветке московской подземки в полицию сообщил очевидец. По его словам, мужчина в поезде использовал ненормативную лексику и угрожал пассажирам оружием.

В итоге подозреваемого задержали в вестибюле станции «Юго-Западная» Сокольнической линии. Им оказался 30-летний житель Московской области, который раньше уже был судим.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет и нож. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).