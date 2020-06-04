Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Николай Платошкин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, cообщили РБК в пресс-службе суда.

Его обвинили в организации массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ), а также в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). Домашний арест продлится до до 2 августа.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина.

4 июня около 16:00 сообщение об аресте и обыске было опубликовано на странице Платошкина в социальной сети «ВКонтакте». При этом утром 4 июня Платошкин сообщал о попытке договориться о дебатах на радио с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым. Также утром он сообщил, что на YouTube был удален его разговор с автором канала «ГлавТема.Народ» Александром Бобылевым о поправках в Конституцию.