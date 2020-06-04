СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов в 90% Бизнес, 19:58 В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа Общество, 19:54 «Мечел» решил с премией выкупить акции у несогласных с продажей Эльги Бизнес, 19:53 Международная федерация хоккея с мячом назвала сроки проведения ЧМ Спорт, 19:50 В Москве задержали главу Российской венчурной компании Технологии и медиа, 19:44 СК предъявил обвинения еще двум подозреваемым в публикации фото нацистов Общество, 19:36 «Транснефть» направит в Норильск отряд для ликвидации разлива топлива Общество, 19:31 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 19:28 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках Общество, 19:20 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 19:19 Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года Общество, 19:18 Сложность майнинга биткоина упала на 9,29%. Это близко к рекорду Крипто, 19:12 Как в Шереметьево пройти тестирование на COVID-19 Стиль, 19:10
Политика ,  
0 

СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

В ведомстве не сообщили подробности дела. Утром Платошкин рассказал об удалении записи его эфира с YouTube
Николай Платошкин
Николай Платошкин (Фото: platoshkin_nikolai / Instagram)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК указывают, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сообщили в СК. При этом в ведомстве не уточнили подробности дел.

Сообщение об аресте Платошкина и обыске в его квартире появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте» около 16:00 мск. «Ему вменяют организацию массовых беспорядков», — говорится в сообщении. При этом утром 4 июня Платошкин сообщал о попытке договориться о дебатах на радио с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым.

Также утром Платошкин сообщил об удалении с YouTube его беседы с автором канала «ГлавТема.Народ» Александром Бобылевым о поправках в Конституцию.

Платошкин является лидером движения «За новый социализм». Бывший работник МИДа, работавший в посольстве в Германии, последние несколько лет участвовал в различных выборах. В частности, он пытался стать депутатом Государственной думы от одномандатного округа в Хабаровском крае, но проиграл представителю ЛДПР.

Автор: Артем Филипенок
Теги: СК, фейк, беспорядки
Материалы по теме
Прокуратура передала в суд дело о фейке об умерших в обсервации в Москве
Общество
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Общество
Путин уточнил список угроз со стороны экстремистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter