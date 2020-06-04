СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

В ведомстве не сообщили подробности дела. Утром Платошкин рассказал об удалении записи его эфира с YouTube

Николай Платошкин (Фото: platoshkin_nikolai / Instagram)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК указывают, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сообщили в СК. При этом в ведомстве не уточнили подробности дел.

Сообщение об аресте Платошкина и обыске в его квартире появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте» около 16:00 мск. «Ему вменяют организацию массовых беспорядков», — говорится в сообщении. При этом утром 4 июня Платошкин сообщал о попытке договориться о дебатах на радио с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым.

Также утром Платошкин сообщил об удалении с YouTube его беседы с автором канала «ГлавТема.Народ» Александром Бобылевым о поправках в Конституцию.