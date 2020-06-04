Путин назначил нового заместителя главы МЧС Зиничева

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС Виктора Ничипорчука. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ничипорчука Виктора Михайловича заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Как уточнили в министерстве, до назначения Ничипорчук занимал пост замглавы ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России».

С мая 2018 года должность главы МЧС занимает Евгений Зиничев. Он сменил на посту Владимира Пучкова, который не вошел в состав нового правительства. Источники РБК связывали это в том числе с трагедией в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте того года во время пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Путин отправил в отставку и первого замминистра Владимира Степанова, а на его место назначил генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Заместителями Зиничева также стали помощник генпрокурора по особым поручениям Алексей Серко и руководитель управления Федерального казначейства по Москве Андрей Гурович.